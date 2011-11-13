هیئت داوران جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژارک تورودو، زهرا صبری، مریم معینی و محسن ایمانخانی داوری 20 اثر حاضر در بخش بزرگسال دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاترعروسکی دانشجویان را برعهده دارند. همچنین در بخش کودک و نوجوان نیز داوری 6 اثر پذیرفته شده در این بخش، برعهده حسن دادشکر، وحید لک و منوچهر اکبرلو است.

در بخش خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان نیز 7 اثر حضور دارند که داوری آنها توسط مجید امرایی، سامان خلیلیان و شهرام کرمی انجام می‌شود.

دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به دبیری زینب لک از 20 تا 28 آبان ماه در تهران در حال برگزاری است. برنامه بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان در خانه هنرمندان

- محوطه خانه هنرمندان ایران میزبان هفت نمایش بخش تئاتر خیابانی دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان است. نمایش "رسپینا" از تهران به نویسندگی و کارگردانی شاهد پیوند روز شنبه 21 آبان ماه ساعت 16:30 به مدت 15 دقیقه در محوطه خانه هنرمندان اجرا شد. روز یکشنبه 22 آبان ماه در همین ساعت نمایش "مبارک وارونه می‌شود" از صدا و سیما به نویسندگی و کارگردانی ندا وفایی به مدت 30 دقیقه اجرا می‌شود.

نمایش "چمچه خاتون" از تبریز به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالح یار روز دوشنبه 23 آبان ماه از ساعت 16:30 به مدت 20 دقیقه اجرا می‌شود و سه شنبه 24 آبان ماه نیز نمایش "شبی به بلندای یلدا" به نویسندگی و کارگردانی نرگس خاک‌کار که از ملایر در جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان شرکت کرده است، در مدت زمان 20 دقیقه اجرا می‌شود.

نمایش"وفای عروسک‌ها" نوشته و کارگردانی محمد جواد صرامی از خمینی شهر اصفهان، نمایش دیگری است که در پنجمین روز جشنواره، چهارشنبه 25 آبان ماه روی صحنه می‌رود. این نمایش به مدت زمان 30 دقیقه ساعت 16:30 اجرا می‌شود.

"کوچ امیر" عنوان نمایش دیگری است که به نویسندگی و کارگردانی سمیرا واحد قاضیانی از سیاهکل در دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان شرکت کرده است. عروسک‌های این نمایش روز پنجشنبه 26 آبان ماه ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه در محوطه خانه هنرمندان ایران نقش آفرینی می‌کنند.

اجراهای خیابانی دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان روز جمعه 27 آبان در خانه هنرمندان به پایان می رسد. در این روز نمایش"مبارک شیفته طلا" به نویسندگی و کارگردانی حسام خلیل نژاد از دامغان به مدت 25 دقیقه از ساعت 16:30 روی سنگفرش‌های محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان شنبه 28 آبان ماه ساعت 18 در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار می‌شود.