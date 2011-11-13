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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

یادواره بزرگ سرداران و 350 شهید لارستان فارس برگزار شد

یادواره بزرگ سرداران و 350 شهید لارستان فارس برگزار شد

لارستان - خبرگزاری مهر: یادواره بزرگ سرداران و 350 شهید منطقه لارستان فارس با حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان، رزمندگان و... در شهر لار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم معاون سیاسی فرمانداری ویژه لارستان در خصوص مقام والای شهیدان سخنانی مطرح کرد.

در ادامه سردار خردمند از فرماندهان دوران دفاع مقدس طی سخنانی ولایت پذیری را یکی ازوظایف اساسی و مهم همه دانست.

وی همچنین از تمام خواهران مومن و متدین خواست که مقوله مهم عفاف و حجاب را جدی بگیرند و این نقطه قوت را حفظ کنند.

سخنرانی سرهنگ حسینی فرمانده سپاه ناحیه لارستان، اجرای گروه سرود ناشنوایان، قرائت شعر و مقاله، برپایی نمایشگاه یادمان شهدا و ماکت جبهه و جنگ، اجرای نمایش، شب شعر شهید و شهادت و...ازجمله برنامه های سه شب یادواره سرداران و 350 شهید لارستان بزرگ بود. 

کد مطلب 1458853

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