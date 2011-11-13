به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بینالمللی خودرو با حضور برندهای مطرح دنیا در شیخنشین دبی افتتاح شده و هم اکنون در حال برگزاری است، در این نمایشگاه برخی خودروسازان صاحب نام دنیا، جدیدترین تولیدات خود را رونمایی کردند.
در این نمایشگاه شرکتهایی همچون پژو، نیسان، مزدا، کیا موتورز، تویوتا و لیفان شرکت داشتند، همچنین در حاشیه این نمایشگاه، شرکت لیفان با همکاری گروه کرمان موتور، یکی از انواع لیفان خود را برای ارایه در بازار ایران، رونمایی کرد.
همچنین در این نمایشگاه که از دهم نوامبر در دوبی برگزار شده است، شرکتکنندگان آخرین دستاوردها و ساختههای خود را اعم از خودرو و لوازم جانبی به نمایش گذاشتند.
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