کشت گندم پاییزه در 250 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید دارا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز سال زراعی جاری تاکنون، بیش از 250 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به کشت پاییزه گندم اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن ظرفیتهای خوب آب و خاک و مشارکت جدی کشاورزان در کشت پاییزه گندم، یکی از استانهای پیشرو در کشت محصولات پاییزه بویژه غلات، جو و دانه های روغنی کلزا است.

وی در ادامه اظهار داشت: کشت پاییزه در مناطق مختلف آذربایجان غربی بویژه در جنوب استان رشد مطلوبی داشته به طوریکه تا کنون 205 هزار و 250 هکتار از زمینهای زارعی زیر کشت گندم رفته که از این میزان 121 هزار و 500 هکتار دیم و 83 هزار و 750 هکتار به شیوه آبی کشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به خدمات مورد نیاز گندم کاران و اهمیت اجرای صحیح کشت پاییزه گندم به عنوان کشت محوری، افزود: تا کنون 40 هزار و پنجاه تن بذر مادری اصلاح شده و مرغوب و 25 هزار تن انواع کود مصرفی بین گندمکاران طرف قرارداد توزیع شده است.

دارا در ادامه کشت پاییزه گندم در مهاباد را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: بارندگی 65.6 میلیمتری از مهر ماه گذشته تاکنون سبب دلگرمی و رغبت گندمکاران این شهرستان شده به طوریکه تا کنون 38 هزار و 327 هکتار به کشت پاییزه گندم اختصاص یافته و پیش بینی می شود این میزان کشت به 43 هزار هکتار برسد.