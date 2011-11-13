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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

دارا خبر داد:

کشت گندم پاییزه در 250 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

کشت گندم پاییزه در 250 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

مهاباد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از کشت پاییزه گندم در بیش از 250 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید دارا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز سال زراعی جاری تاکنون، بیش از 250 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به کشت پاییزه گندم اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن ظرفیتهای خوب آب و خاک و مشارکت جدی کشاورزان در کشت پاییزه گندم، یکی از استانهای پیشرو در کشت محصولات پاییزه بویژه غلات، جو و دانه های روغنی کلزا است.

وی در ادامه اظهار داشت: کشت پاییزه در مناطق مختلف آذربایجان غربی بویژه در جنوب استان رشد مطلوبی داشته به طوریکه تا کنون 205 هزار و 250 هکتار از زمینهای زارعی زیر کشت گندم رفته که از این میزان 121 هزار و 500 هکتار دیم و 83 هزار و 750 هکتار به شیوه آبی کشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به خدمات مورد نیاز گندم کاران و اهمیت اجرای صحیح کشت پاییزه گندم به عنوان کشت محوری، افزود: تا کنون 40 هزار و پنجاه تن بذر مادری اصلاح شده و مرغوب و 25 هزار تن انواع کود مصرفی بین گندمکاران طرف قرارداد توزیع شده است.

دارا در ادامه کشت پاییزه گندم در مهاباد را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: بارندگی 65.6 میلیمتری از مهر ماه گذشته تاکنون سبب دلگرمی و رغبت گندمکاران این شهرستان شده به طوریکه تا کنون 38 هزار و 327 هکتار به کشت پاییزه گندم اختصاص یافته و پیش بینی می شود این میزان کشت به 43 هزار هکتار برسد.

کد مطلب 1458855

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