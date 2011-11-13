به گزارش خبرگزاری مهر، "باغ ایرانی" عنوان نمایشگاهی است که در آن بیش از یکصد قطعه جواهرات هنری براساس اشعار کهن پارسی مولانا و عطار، المانهای معماری، قصص و باورهای کهن ایرانی به تماشا گذاشته میشود.
جواهرات هنری "باغ ایرانی" تراشهای ظریف و هنرمندانه بر طلا، نقره، فیروزه و سنگهای نیمه قیمتی است که تمهای موضوعی مختلفی نظیر اشعار مولانا، منطق الطیر عطار و سنایی گرفته تا باورهای کهن ایرانی نظیر سیمرغ را دربرمیگیرد.
علاوه بر اینها در "باغ ایرانی" جواهرات هنری ارائه میشوند که وامدار معماری ایرانیاند: ارگ بم و بادگیرها از این جملهاند. نگاه این دو هنرمند جوان دیگر از جذابیتهای "باغ ایرانی" است که مجموعه "درها"، "مرغ و پنجره"، "کبوترخانه"، "برج کبوتر"، "مرغ و سرو" ... در این زمرهاند.
فاضل و دشتی نژاد تک تک این آثار را طراحی و با دست اجرا کردهاند و ترنج ، گل و مرغ ، بته جقه ، مرغ و پنجره و انار از موضوعات اصلی آثار آنها است. در مواردی نیز دیده شده آنها در ارایه آثارشان داستان سرایی هم کردهاند تا روح لطیف هنر ایرانی را به خوبی به نمایش بگذارند.
نمایشگاه جواهرات "باغ ایرانی" تا سوم آذر و آبان در گالری گلستان دایر خواهد بود و علاقمندان میتوانند همه روزه از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.
نظر شما