به گزارش خبرنگار مهر، این کشتی گیر هادی علیزاده پورنیا است که در وزن 74 کیلوگرم موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد و بدین ترتیب می تواند سومین بار متوالی در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که اسفند ماه برگزار می شود، شرکت کند.



هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام طبق سنوات گذشته باید اسفند ماه امسال در شهر مقدس قم برگزار شود اما گویا مشکلات مالی هیئت کشتی استان قم سبب شده است تا برگزاری این پیکارها در قم در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.



با این حال هادی علیزاده پورنیا کشتی گیر ارزنده قمی بعد از حضور در دوره‌های ششم و هفتم در سال‌های 1388 و 1389 جام بین المللی یادگار امام، این بار فرصت دارد بخت خود را برای کسب دومین مدال خود از این رقابت‌ها بیازماید.



این کشتی گیر جوان و خوش آتیه در هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم که در اسفند ماه سال گذشته با حضور کشتی گیران مطرح داخلی و خارجی به انجام رسید، موفق به کسب مدال برنز شد.



علیزاده پورنیا در مسابقات سال گذشته جام یادگار امام در وزن 74 کیلوگرم به عنوان نفر سوم کشتی فرنگی جوانان آسیا کشتی گرفت و با درخشش خود حتی تا آستانه صعود به دیدار نهایی نیز پیش رفت اما در این مرحله به حریفی از ترکیه باخت و نتوانست راهی دیدار نهایی شود.



بدین ترتیب این کشتی گیر جوان در دیدار رده بندی برای کسب مقام های سوم و پنجم برابر رقیب خود صاحب برتری شد تا بعد از موفقیت در مسابقات قهرمانی سال 2010 آسیا در چین که به مدال برنز وی منجر شد، در جام یادگار امام این سال نیز مدال برنز کسب کند.



از سوی دیگر علیزاده در حالی به تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان راه یافت که با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، قرار است در کنار سایر نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی کشور راهی یک تورنمنت بین‌المللی ‌شود.



این در حالی است که با تلاش فدراسیون کشتی و میزبانی شهرستان سقز استان کردستان، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با حضور بیشتر مدعیان از نظر فنی در سطح خوبی برگزار شد.



گفتنی است: با نظارت اعضای کمیته فنی بر نحوه برگزاری این مسابقات قرار است نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی که هم‌اکنون در خانه کشتی تهران در حال برگزاری است دعوت ‌شوند، ضمن اینکه حضور نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در یک تورنمنت مهم بین‌المللی در ماه‌های آینده از دیگر تصمیمات کادر فنی در این زمینه است.

