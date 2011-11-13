علیرضا رجبلو، رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان تهران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: داوران تهرانی روزهای دوشنبه هر هفته جلساتی دارند که در آن به طرح موضوعات مختلف می پردازند. از آنجائیکه دو هفته قبل حادثه‌ای تلخ در شهر تالش رخ داده و در بازی چوکای تالش - شهرداری دزفول داور مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، بنا داریم در جلسه هفته جاری به این موضوع بپردازیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه چرا تا به امروز با عوامل این حادثه برخوردی صورت نگرفته است، افزود: قرار است در نشست عصر روز دوشنبه طوماری به امضای بیش از 250 داور تهرانی برسد که طی آن از 30 نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی، مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال و ... درخواست شود با عوامل حادثه یاد شده بشدت برخورد شود.

رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان تهران خاطر نشان کرد: حرکت زشتی که از سوی مسئولان باشگاه چوکای تالش سرزده است باید مورد بررسی قرار گیرد و با عوامل آن با هر جایگاهی که هستند، بشدت برخورد شود.

رجبلو خاطر نشان کرد: در فوتبال خیلی از تیم‌ها از اشتباهات داوری متضرر شده‌اند، آیا باید همه آنها برای رسیدن به حق خود با داور اینطور برخورد می کردند؟!

وی با اشاره به اینکه کمیته انضباطی برای صدور رای در خصوص حوادث دیدار چوکای تالش - شهرداری دزفول تحت فشار است، افزود: من در استان تهران 30 پزشک و 18 وکیل را به جرگه داوران اضافه کرده بودم اما آنها به خاطر برخوردهای بدی که با داوران می شود از ادامه فعالیت در این عرصه خودداری کردند.

رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان تهران خاطر نشان کرد: ما در تهران بیش از 800 داور و کمک داور داریم که فردا به علت کمبود جا تنها می توانیم پذیرای بیش از 250 نفر از آنها در سالن آمفی تئاتر ورزشگاه شیرودی باشیم. در این نشست خیلی محترمانه مراتب اعتراض خود را به تاخیر در صدور رای برای متخلفان حادثه تالش نشان می دهیم و از مسئولان امر می خواهیم با آنها برخورد کنند.