فضاپیمای گم شده روس به زمین سقوط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای بین سیاره ای Phobos-Grunt هفته گذشته با هدف اینکه روسیه را پس از 20 سال بار دیگر به عرصه تحقیقات فضایی بازگرداند از پایگاه بایکونور قزاقستان همراه با موشک "زنیت 2" پرتاب شد اما پس از دقایقی ارتباط آن با مرکز کنترل زمینی قطع شد.

اکنون دانشمندان و کارشناسان در نقاط مختلف دنیا محاسبات خود را برای تعیین زمان و محل سقوط این فضاپیما آغاز کرده اند.

درحقیقت، تلاش روسیه در روزهای گذشته برای نجات Phobos-Grunt نتیجه ای در بر نداشته است و درحال حاضر تنها سرنوشتی را که می توان برای این فضاپیما فرض کرد سقوط به زمین است.

در شرایطی که روسیه رسماً در مورد Phobos-Grunt سکوت اختیار کرده است محاسبات Norad (فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی) نشان می دهد که محتمل ترین تاریخ برای سقوط این فضاپیما 26 نوامبر است.

Phobos-Grunt در داخل اتاق خلاء، 6 ژوئن 2011

با ورود به اتمسفر زمین، این کاوشگر روباتیک که علاوه بر قطعات محتوی 11 تن سوخت سمی است کاملا تجزیه می شود و تنها تکه های آن به زمین می رسد.

این فضاپیمای روس با 15 تن وزن پس از ماهواره آمریکایی Uars که اواخر سپتامبر و ماهواره Rosat آلمان که اواخر اکتبر به زمین سقوط کردند سومین کاوشگری است که در ماههای اخیر وارد اتمسفر زمین می شود.

براساس گزارش وایرد، همچنین به احتمال بسیار Phobos-Grunt در منطقه ای بین 51.4 درجه عرض جغرافیایی شمالی و 51.4 درجه عرض جغرافیایی جنوبی سقوط خواهد کرد.

این منطقه شامل بیشتر نقاط آمریکا، بخشی از اروپا، تمام آفریقا، استرالیا، آمریکای جنوبی و آسیا می شود و به همین دلیل این خطر وجود دارد که سقوط در فضاهای دارای جمعیت انجام شود.