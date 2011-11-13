به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بعد از انجام چهار هفته رقابت نزدیک مدعیان کم کم به هفته‌های حساس و جدی‌تر خود نزدیک می‌شود، تیم‌های شرکت کننده فردا در هفته پنجم در شهرهای مختلف با تلاش بیشتر به دنبال کسب بهترین جایگاه در مرحله گروهی هستند.



شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در تیم فوتبال جهش ترابری قم بلافاصله بعد از بازی هفته چهارم مقابل ذوب آهن اصفهان که به شکست آنها در دیدار خانگی انجامید، در تدارک مناسب برای ادامه بازی‌های لیگ برتر آماده دیدار حساس فردا با پتروشیمی ماهشهر شدند تا بتوانند حداقل نخستین پیروزی این فصل را در خارج از خانه به دست بیاورند.



آخرین مسابقه تیم بسکتبال جهش ترابری قم پیش از بازی حساس این هفته خود در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، پنجشنبه شب گذشته در سالن شهید حیدریان قم و برابر تیم صدر جدولی ذوب آهن اصفهان بود که در نهایت نماینده قم در مصافی از هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه 75 بر 45 به شکستی دیگر در خانه رضایت داد.



بازیکنان جهش ترابری قم سعی دارند در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور برابر پتروشیمی ماهشهر با اجرای اهداف مورد نظر کادر فنی خود، در دیداری خارج از خانه در زمین اختصاصی حریف، بازی بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارند تا مرحمی بر ناکامی‌های این تیم در لیگ امسال باشد.



جهش ترابری به واسطه نتایج نه چندان خوبی که در چهار بازی گذشته خود در مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال کشور کسب کرده است، در جدول رده‌بندی مسابقات در حال حاضر با کسب چهار امتیاز در مکان یازدهم قرار دارد.



تیم‌ بسکتبال جهش ترابری قم در حالی خود را آماده بازی‌ هفته پنجم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر و دیدار روز دوشنبه این هفته با تیم پتروشیمی ماهشهر یکی از سه نماینده خوزستان در لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور می‌کند که تا قبل از این دیدار، طعم پیروزی را نچشیده است.



شاگردان عباس آقاکوچکی در تیم جهش ترابری قم از چهار بازی قبل خود در نیم فصل نخست مرحله گروهی مسابقات این دوره لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب چهار باخت در جدول وضعیت بسیار نامطلوبی دارند.



جهش ترابری قم هفته‌های آغازین فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور را بسیار دور از انتظار و نا امید کننده آغاز کرده است و مقابل حریفان خود با نتایجی ضعیف میدان را ترک کرده است تا شرایط خوبی در جدول نداشته باشد.



در حالی که بازی دو تیم جهش ترابری قم و پتروشیمی ماهشهر از ساعت 16 فردا دوشنبه بیست و سوم آبان ماه در ماهشهر برگزار می‌شود، بسکتبال دوستان قمی امیدوارند شکست های جهش ترابری قم در لیگ برتر این فصل از این دیدار پایان یابد.

