تفسیر آیات ولایت در 50 مسجد قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسات که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود ائمه جماعات مساجد با استفاده از کتاب‌های تفسیری، پیرامون آیات قرآن کریم که درباره ولایت و امامت نازل شده به سخنرانی پرداختند.



وی ادامه داد: در پایان این برنامه تفسیری مسابقه‌ای در بین شرکت‌کنندگان برگزار شد و در هر مسجد به شش نفر از برترین‌های این مسابقات جوایزی اهدا می‌شود.



مسئول دارالقرآن الکریم قم تصریح کرد: مراسم اختتامیه این برنامه بعد از عید سعید غدیر خم در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام عظیمی اظهار امیدواری کرد که این برنامه در تبیین نقش امامت و ولایت در تفکر شیعی و فرهنگ‌سازی غدیر تاثیر بسزایی داشته باشد.