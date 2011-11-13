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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

"پیرمرد و دنیا" از شبکه مستند پخش می‌شود

"پیرمرد و دنیا" از شبکه مستند پخش می‌شود

مستند "پیرمرد و دنیا" ساخته پوریا آذربایجانی که درباره زندگی و آثار مهدی آذریزدی است، سه شنبه 24 آبان ماه از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آذریزدی متولد 1300 از پیشکسوتان ادبیات کودک ایران بود که به صورت جدی به موضوع بازآفرینی قصه‌های قدیمی می‌پرداخت. "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" و "قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن" از مهمترین آثار این نویسنده است. آذریزدی پس از طی یک دوره بیماری 18 تیرماه دارفانی را وداع گفت.

"پیرمرد و دنیا" به سه تصویر از زندگی این نویسنده ، آثارش و همچنین وضعیت کلی ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد و صحنه‌هایی نیز از ساعات پایانی عمر و تشییع مهدی آذر یزدی را نیز به تصویر می‌کشد.

"پیرمرد و دنیا" به کارگردانی پوریا آذربایجانی در 90 دقیقه ساخته شده است و سه شنبه این هفته، 24 آبان و مصادف با عید سعید غدیر خم ساعت 22:45 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 1458868

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