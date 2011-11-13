به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آذریزدی متولد 1300 از پیشکسوتان ادبیات کودک ایران بود که به صورت جدی به موضوع بازآفرینی قصه‌های قدیمی می‌پرداخت. "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" و "قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن" از مهمترین آثار این نویسنده است. آذریزدی پس از طی یک دوره بیماری 18 تیرماه دارفانی را وداع گفت.

"پیرمرد و دنیا" به سه تصویر از زندگی این نویسنده ، آثارش و همچنین وضعیت کلی ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد و صحنه‌هایی نیز از ساعات پایانی عمر و تشییع مهدی آذر یزدی را نیز به تصویر می‌کشد.

"پیرمرد و دنیا" به کارگردانی پوریا آذربایجانی در 90 دقیقه ساخته شده است و سه شنبه این هفته، 24 آبان و مصادف با عید سعید غدیر خم ساعت 22:45 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.