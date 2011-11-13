سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فردوسی همدان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان کشور مقابل تیم شهر تهران شکست خورد.

در این دیدار نماینده شهر تهران در سه ست پیاپی مقابل تیم فردوسی همدان به برتری رسید.

تیم بانوان تهران در این مسابقه در سه ست پیاپی با امتیازات 25 بر 19، 25 بر 15 و 25 بر 23 فردوسی همدان را شکست داد.

تیم فردوسی همدان در نخستین دیدار خود در این مسابقات برابر تیم کرمان به برتری رسیده بود.

این تیم در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

اسکیت باز همدانی به تیم ملی دعوت شد

با دعوت کادر فنی تیم ملی اسکیت جوانان ایران، 22 بازیکن به اردوی این تیم دعوت شدند که در بین اسامی دعوت شده نام امیر صفری از همدان به چشم می خورد.

این اردو از سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا 9 آذرماه ادامه خواهد داشت.

این اردو به منظور آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آینده برگزار می‌شود.

شمشیرباز همدانی قهرمان جایزه بزرگ شمشیربازی کشور شد

سه شمشیرباز همدانی مقام قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کشور را به دست آوردند.

سامان آزادیان در اسلحه اپه مقام قهرمانی را به دست آورد و علیرضا سلیمانی به مقام نایب قهرمانی اسلحه فلوره دست یافت.

در این مسابقات حسام همدانی نیز مقام سوم اسلحه سابر را از آن خود کرد.

این مسابقات ازدر سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد.