نخستین سمینار "اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این همایش در 26 آبان ماه سال جاری اظهارکرد: مهدی بهادری نژاد دارای نشان درجه اول دانش کشور و چهره ماندگار علمی در این سمینار به موضوعاتی چون اخلاق و اهمیت برخورداری از اخلاق، خلاقیت در مهندسی و مدیریت زمان، اهمیت برخورداری مهندسان از اخلاق مهندسی، اصول اخلاق مهندسی، اخلاق سازمانی و پژوهشی و نیاز به مهندسی کردن اخلاق می پردازد.

وی افزود: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های استان، دفتر فنی استانداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد برگزار کنندگان این سمینار یک روزه هستند.

وی گفت: مقدمات اولیه برگزاری این سمینار از جمله ایجاد دبیرخانه انجام شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی آن به آدرسwww.mcee.ir از نحوه برگزاری و شرایط شرکت در سمینار مطلع شوند.

معاون فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی گفت: کتاب اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق، نوشته دکتر مهدی بهادری نژاد در حاشیه این سمینار که در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار می شود به تمامی شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.