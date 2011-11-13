به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله عابدی صبح یکشنبه در این زمینه افزود: برای خانوارهایی که تاکنون چند بار ماموران سرشماری مراجعه کردند و غبت داشتند روزهای دوشنبه سه شنبه دوباره این ماموران مراجعه می کنند.

وی اظهار داشت: خانوارهایی که تاکنون سرشماری نشدند با ستادهای شرشماری شهرستان هماهنگی کنند تا ماموران برای سرشماری مراجعه کنند.

عابدی با بیان اینکه بیشترین خانوارهای غایب در حوزه گرگان است افزود: در حوزه روستایی شهرستان گرگان 3-2260250 در حوزه شهری 2260218، 2260241، 2260262 از جمله شماره تلفنهای ستاد سرشماری است.

وی افزود: سرشماری بسیاری از شهرستانهی گلستان پایان رسید و در حوزه گرگان و گنبد نیز کار سرشماری امروز به پایان می رسد.

به گزارش مهر، هفتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن با شرکت هزار و 203 آمارگیر برای جمع آوری اطلاعات 455 هزار خانوار گلستانی در حال اجراست.

از مجموع خانوارهای گلستانی که باید مورد سرشماری قرار گیرند، 252 هزار خانوار شهری و 203 هزار خانوار روستایی است.



همچنین از مجموع ماموارن سرشماری 560 مامور در حوزه روستایی و 643 مامور نیز در حوزه شهری فعالیت می کنند.



هر مأمور آمارگیر در نواحی روستایی استان روزانه به طور متوسط 380 خانوار و در مناطق شهری نیز 400 خانوار را سرشماری می کند.

علاوه بر آمارگیران، 341 کارشناس گروه، 305 نفر بازبین های آماری، 85 نفر کارشناس مسئول اجرایی، 17 نفر معاون فنی آموزشی شهرستان ها و یک معاون فنی آموزشی استان و 14 مدیر و معاون شهرستانی نیز در امر سرشماری عمومی نفوس و مسکن گلستان مشارکت دارند.