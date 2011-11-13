16 شهرک و ناحیه صنعتی یزد گازدار می شوند

سیدمسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اتمام عملیات شبکه داخلی گاز و ایستگاه TBS در شهرک صنعتی طبس و نواحی صنعتی بهمن، هرات، مروست، سریشم، عقدا و پیشکوه تا پایان سال جاری، 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان گازدار می شوند.
وی همچنین از بهره برداری شبکه گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی یزد تا پایان ماه جاری خبر داد.
عظیمی افزود: این طرح هم اکنون بیش از 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان آبانماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی اظهار داشت: اجرای طرح شبکه گازرسانی با اجرای خط لوله به طول 8.3 کیلومتر و با صرف پنج هزار و 200 میلیون ریال اعتبار در حال انجام است.
عظیمی عنوان کرد: با بهره برداری از این شبکه گازرسانی، واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی از گاز بهرهمند می شوند و مشکلات بسیاری از آنها در این زمینه برطرف خواهد شد.
عظیمی با بیان اینکه تاکنون هشت شهرک و ناحیه صنعتی استان یزد گازدار شده اند، اظهار داشت: شهرک صنعتی مهریز نیز مهرماه امسال گازدار شد و واحد های صنعتی مستقر در شهرک می توانند برای دریافت انشعاب گاز به شرکت شهرکهای استان یزد مراجعه کنند.
وی عنوان کرد: شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی مهریز با صرف هزینه ای بالغ بر هشت هزار و 280 میلیون ریال در مدت زمان هفت ماه به اتمام رسیده است.
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