به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمد حسن پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در اداره کل فنی و حرفه ای کرج با بیان این خبر افزود: این مسابقات از 4 تا 11 آذر ماه جاری در دو مرکز فنی و حرفه ای شهید خدایی و شهید رهبری شهرستان کرج با حدود 975 نفر کارشناس و کارآموز برگزار می شود.

وی گفت: استان البرز با 12 نفر شرکت کننده در رشته های فناوری برودتی، جوشکاری، لوله کشی و گرمایشی، جواهرسازی، کابینت ساز چوبی، نجاری، فناوری مد، تراش و فلز CNC، فناوری تاسیسات الکتریکی، قنادی، فناوری اطلاعات در این دوره از مسابقات شرکت می کند.

به گفته محمد حسن کارآموزان دو رشته طراحی فضای سبز و مکاترونیک نیز تابستان سال آینده به رقابت می پردازند.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به حضور بانوان استان البرز در این سری مسابقات گفت: بانوان این استان در سه رشته طراحی مد ( خیاطی)، قنادی و تراش CNC مهارت خود را به نمایش می گذارند.

این مسئول با بیان اینکه کارشناسان روز دوم آذرماه وارد کرج می شوند، یادآور شد: به همراه هر شرکت کننده یک کارشناس داور اعزام می شود که این داواران در داوری نهایی مسابقات نظر می دهند.

اسکان میهمانان در کمیته امداد و بنیاد شهید

محمد حسن با اشاره به کمبود و در واقع نبود هتل و مکانهای اقامتی در استان البرز بویژه کلانشهر کرج اظهار داشت: برای اسکان کارشناسان و کارآموزان مسابقات ملی مهارت با کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید هماهنگ و رایزنی شد و این افراد در مدت اقامتشان در مکانهای اقامتی این مراکز اسکان می یابند.

این مسئول در همین خصوص و با لحنی طنز گفت: چنانچه سرمایه گذاران به ساخت هتل در این استان اقدام کنند، سود خوبی به دست می آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقان ملی مهارت به میزبانی استان البرز از 4 تا 11 آذرماه سال جاری در مراکز فنی و حرفه ای شهید خدایی و شهید رهبری کرج برگزار می شود.