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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

رادیو البرز به مناسبت عید غدیر 4 ویژه برنامه را بر روی آنتن می برد

رادیو البرز به مناسبت عید غدیر 4 ویژه برنامه را بر روی آنتن می برد

کرج - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم، چندین ویژه برنامه همچون "سرشب"،"در رهگذر نور" و" در سایه سار خورشید" از شبکه رادیویی البرز بر روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "سرشب "کاری است از گروه صبحگاهی که در قالب(گفتار،گزارش،کارشناسی،موسیقی)به مدت 30 دقیقه  روی آنتن می رود.

این برنامه تولیدی هر روز ساعت 19:00  ،با موضوع تشویق افراد به ویژگی های خوب انسانی در قالب برنامه ای شاد تقدیم شنوندگان می شود.

"در رهگذر نور" نام برنامه ای است که به مدت 45 دقیقه هر روز ساعت 11:30  با هدف آگاهی بخشی به مخاطبین درباره نقش امامان  در هدایت مردم ،نقش ولایت حضرت علی (ع) و همچنین نقش ولایت و ولی فقیه در جامعه امروزی تهیه و تولید می شود.

"در سایه سار خورشید" کاری است از گروه نیمروزی که در قالب (گفتار- گزارش –کارشناسی- موسیقی) به مدت 30 دقیقه ساعت 6:00 پخش می شود.

این برنامه نگاهی اجمالی دارد به صفات و ویژگی های امامان با توجه به سیره زندگی آن بزرگواران دارد.

برنامه" تا اطلاع ثانوی " نیز با اختصاص آیتمی درباره غدیر به صورت رویکردی به این موضوع می پردازد.

این برنامه 24 آبان ماه ساعت 7:00  تا 7:30از گروه صبحگاهی تقدیم شنوندگان می شود.

علاقه مندان می توانند روی موج اف ام فرکانس 6/107  و 9/94 شنونده این برنامه ها باشند.            

کد مطلب 1458875

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