علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دوره جدید ثبت نام عمره مفرده 6 میلیون و 400 هزار نفر ثبت نام کردند که از این میان امکان اعزام دو میلیون و 500 هزار نفر وجود دارد.

به گفته وی، قرعه کشی برای اعزام متقضیان به عمره بعد از عملیات حج تمتع و بازگشت زائران به کشور انجام می شود اما زمان دقیق آن اواخر آذرماه مشخص می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: هر ساله 800 هزار نفر به عمره مفرده اعزام می شوند و برای سه سال آینده متقاضیان پشت نوبتی مشرف می شوند.

لیالی گفت: اعزامهای ثبت نام کنندگان دور جدید به عمره نیز از سال 93 آغاز می شود.