تردد در محورهای خراسان رضوی 7.8 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیاسی اظهار کرد: طی هفته گذشته یک میلیون و 12 هزار و 370 مورد تردد در 13 محورشریانی استان ثبت شد که با توجه به برودت دما در استان 85 هزار و 700 مورد نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

وی افزود: محورهای مشهد - چناران با 288 هزار، باغچه - نیشابور با 118 هزار تردد، مشهد - باغچه با 102 و شادمهر - تربت حیدریه با 71 هزار مورد گذر پرترددترین جاده های استان در هفته گذشته بودند.

مدیر مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی گفت: براساس آمار ثبت شده توسط دستگاه های تردد شمار مستقر در 13 محوراصلی استان دو محور مشهد - فریمان و چناران - قوچان هر کدام 36 درصد کاهش تردد داشتند که این بالاترین افت گذر در بین محورهای استان درهفته گذشته بود.

سیاسی افزود: 82 درصد کل خودروهای عبوری از محورهای اصلی و شریانی استان در این مدت یعنی 829 هزار دستگاه خودرو سبک بوده است.

وی گفت: در این دوره زمانی 187 هزار و 550 مورد تخلف سرعت غیر مجاز و 197 هزار مورد تخلف عدم رعایت فاصله قانونی توسط دستگاه های نظارتی ثبت شد.