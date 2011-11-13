به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه برداری ایران در حال حاضر به لحاظ امتیازی پس از تیم‌های چین (قهرمان زودهنگام رقابت‌ها) و روسیه در جایگاه سوم قرار دارد. این در حالی است که هنوز رقابت‌های دسته فوق سنگین برگزار نشده و ایران در صورت کسب سه مدال طلا توسط بهداد سلیمی در این دسته، حتی می تواند با نایب قهرمانی به کار خود پایان دهد.

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد وزنه برداران کشورمان در این رقابت‌ها اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که تیم وزنه برداری کشورمان در دسته 85 کیلوگرم توسط کیانوش رستمی موفق به کسب مدال طلا شد، ضمن اینکه پس از گذشت 12، 13 سال برای نخستین بار بود که یک وزنه بردار ایرانی پس از رضازاده به رکورد جهان حمله می کرد که این امر واقعا خوشحال کننده است.

وی در خصوص کسب مدال برنز سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم گفت: محمدپور نشان داد که با 18 سال سن از چه توان بالایی برخوردار است و با قهرمانان جهان و المپیک رقابت جانانه‌ای را انجام داد. این وزنه بردار می تواند با ادامه همین روند در بازی‌های المپیک به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند. روی سر بردن 403 کیلوگرم در مجموع، از نظر ما عملکرد قابل قبولی است.

قهرمان 2 دوره رقابت‌های المپیک سیدنی و آتن با اشاره به ناکامی اصغر ابراهیمی در این دوره از رقابت‌ها افزود: اصغر مشکل آسیب دیدگی داشت و برای همین نتوانست آنچنان که ما انتظار داشتیم وزنه بزند. ضمن اینکه باید شرایط سنی این وزنه بردار را هم در نظر گرفت، چرا که او اکنون 30 ساله است و از آسیب دیدگی زانو هم رنج می برد.

رضازاده در خصوص رقابت‌های امروز که در دسته فوق سنگین با حضور بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی برگزار می شود، گفت: ما با درخشش بهداد و سجاد به امید خدا 6 سهمیه خود را برای رقابت‌های المپیک 2012 کسب می کنیم، ضمن اینکه برای نخستین بار خواهد بود که روی سکوی مسابقات جهانی می رویم. این بهترین نتیجه تاریخ خواهد بود که با زحمات فراوان کورش باقری و دیگر اعضای کادر فنی رقم خورد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری از عملکرد نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم دفاع کرد و گفت: نصیرشلال هنوز 21 سال سن دارد و جا برای پیشرفت این وزنه بردار بسیار است. او در رقابت‌های شب گذشته ششم شد و چنانچه خودش را باور کند می تواند به نتایج بهتری دست پیدا کند. من اعتقاد دارم که او در دوضرب خوب وزنه زد و امیدوارکننده ظاهر شد.

وی تصریح کرد: ما نگاه خود را به درخشش در المپیک 2012 لندن معطوف کرده‌ایم. با این توانی که من در وزنه برداران کشورمان می بینم به طور حتم در این مسابقات شگفتی ساز خواهیم شد.

حسین رضازاده در پایان اظهار داشت: خوشبختانه 2 سال است که مبارزه همه جانبه ای را با دوپینگ آغاز کرده‌ایم و در دیداری که با "تاماش آیان"، رئیس فدراسیون بین المللی وزنه برداری، داشتیم وی از تلاش‌های ایران تقدیر کرد و وزنه برداری کشورمان را پاک توصیف کرد. ضمن اینکه مقامات وادا در همان بدو ورود تیم از سجاد بهروزی آزمایش دوپینگ گرفتند.