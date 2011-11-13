73 هزار واحد مسکن مهر کرمانشاه در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی، اجرای طرح مسکن مهر را در کشور با عنایات دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد یک طرح بسیار ارزشمند عنوان کرد و اجرای آن را در استان کرمانشاه بسیار موفق و موثر در مسکن دار شدن افراد مختلف جامعه دانست.

استاندار کرمانشاه، آثار اجرای طرح عظیم مسکن مهر را تجلی خواستن در استان کرمانشاه عنوان کرد.

هاشمی در ادامه از احداث 73 هزار واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد 31 هزار آن مربوط به مقاوم سازی روستایی و 42 هزار آن مربوط به مسکن مهر است.

استاندار کرمانشاه همچنین امنیت و کیفیت مقاوم سازی واحد های مسکن مهر سطح استان را با کیفیت خوب توصیف کرد و گفت : این مؤلفه عمرانی در ساخت و ساز، خود اهمیت و ارزش کاری پیمانکاران خوب در سطح استان را می رساند.

وی در پایان سخنانش به اجرای هر چه بهتر طرح مسکن مهر در استان تاکید کرد.

