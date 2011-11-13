سرشماری نیاز ضروری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند صبح یکشنبه در بازدید از ستاد سرشماری شهرستان ابرکوه اظهار داشت: اگر می خواهیم ایرانی آباد و سر بلند داشته باشیم باید به امر سرشماری و اطلاعات و آمار صحیح بیشتر توجه داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به افزوده شدن برخی از سئوالات در این دوره به فرم های سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزود: به عنوان مثال مشخص شدن تعداد بهره برداران بخش کشاورزی ارزش بالایی در این حیطه دارد و با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط کشور، کشاورزی شغل اغلب مردم است، برنامه ریزی برای این قشر و رفع مشکلات را تسهیل می کند.

فرهمند با تقدیر از تلاشهای آمارگیران افزود: هر چه در توان دارید برای جمع آوری اطلاعات صحیح و دقیق تلاش کنید.

وی یادآور شد: مطمئنیم که مردم نیز با اطلاع رسانی های دقیقی که در زمینه این سرشماری صورت گرفته است به اهمیت امر واقف هستند و از هر گونه همکاری استقبال می کنند.

در این بازدید کارشناسان نیز به بیان فعالیت های انجام شده پرداختند.

احمد آخوندی اظهار داشت: مردم نهایت همکاری را در امر سرشماری داشته اند که روند اجرای کار را تسهیل کرده است.

مهدی زارع زاده یکی دیگر از کارشناسان نیز اظهار داشت: نزدیک به 90 در صد از کار آمارگیری در شهرستان به انجام رسیده است.