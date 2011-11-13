انتقاد حسینی از مسئولان عربستان/ کتابخوانی مخصوص اوقات فراغت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی صبح امروز یکشنبه 22 آبان در محل همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.
سیدمحمد حسینی در این مراسم در ابتدای سخنان خود با اشاره به راه اندازی شیفت شب در کتابخانه ملی ایران از اینکه مراجعان به این سازمان در تمام ساعات شب به منابع مکتوب و غیرمکتوب دسترسی دارند، قدردانی کرد و گفت: راهاندازی کرسی آزاداندیشی در کتابخانه ملی که جزو مطالبات مقام معظم رهبری بوده، یک نیاز جدی است و امروز بعد از گذشت چند سال از دفاع مقدس، امکان پرداختن به این مباحث بیش از پیش فراهم شده است.
سعودیها قبله اول را از بین بردهاند
وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به عربستان از رویکرد مسئولان این کشور در زمینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی انتقاد کرد و گفت: پیشتر در یکی از مساجد عربستان دو قبله وجود داشت که یادآور آیه مربوط به تغییر قبله بود، اما مسئولان عربستان دیگر اثری از قبله اول باقی نگذاشتند؛ در حالی که میتوانست برای مخاطبان و علاقهمندان به تاریخ اسلام جالب باشد یا اگر روزگاری افرادی که به عربستان میرفتند میتوانستند از ربذه عبور کنند و از ابوذر یادی کنند، امروز دیگر نشانی از این منظر تاریخی صدر اسلام نیست.
حسینی در عین حال با ارائه مثالی دیگر تاکید کرد: شما در آفریقای جنوبی میبینید که مسئولان فرهنگی آن برای یادآوری سالهای آپارتاید، مجسمهای از نلسون ماندلا و نیز مجسمههایی که یادآور آن سالهاست ساختهاند و بازدید کنندگان با تماشای آن خاطرات آن سالها را به یاد میآورند.
وی همچنین از اینکه بسیاری از آثار فرهنگی ایران پیش از انقلاب اسلامی به خارج از کشور منتقل شده ابراز تاسف کرد و گفت: موزههایی مانند لوور شاهدی بر این مسئله است. البته خوشبختانه در بعد از انقلاب به این مسائل توجه ویژهای صورت گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به یکی از وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: این سازمان وظیفه دارد حفظ و نگهداری اسناد مربوط به شخصیتهای تاثیرگذار کشور تلاش کند. البته متاسفانه گاهی میبینیم فیلمهایی در کشور درباره این چهرههای مهم ساخته میشود که بسیار سطحی است و برای مخاطب باورپذیر نیست.
امروز کسی از غرب تقلید کورکورانه نمیکند
حسینی در ادامه بر لزوم وجود خودباوری در عرصه دانشگاهی کشور تاکید کرد و گفت: در گذشته تقلید کورکورانه از غرب رایج بود، اما امروز دیگر اینگونه نیست و ما معتقدیم طبقهبندی موجود درباره کتابها که به نظام دانشگاهی ما نیز راه یافته است، باید تغییر کند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تلاش تمام دستگاهها برای افزایش سرانه مطالعه در کشور یادآور شد: این جمله که میگویند «کتاب را باید در اوقات فراغت خواند» غلط است؛ چرا که کتاب خواندن یک کار جدی است و باید به صورت مهم به آن نگریست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال حاضر نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی از ما خواهان ارائه الگو در همه حوزهها هستند و ما این را در دیدارهایمان با هیئتهایی مانند کشورهای مصر و تونس دیدهایم.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یکی از برنامههای تلویزیونی که گویا مجری برنامه در آن از فرد دعوت شده به برنامه درباره هدایت جامعه بشری انتقاد کرده است، گفت: دیدم فردی در این برنامه صحبت میکرد و میگفت که باید دیگران را به راه راست هدایت کرد، اما مجری برنامه این جملات او را مورد تمسخر قرار داد و میگفت معنی ندارد عدهای تنها خود را حامی خدا بدانند و بگویند هدایت جامعه بشری بر عهده آنهاست.
وی همچنین با ابراز تاسف از شهادت یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در انفجار روز گذشته انبار مهمات ملارد گفت: باید آنقدر نیرو در حوزههای مختلف علوم نظامی گرفت تا اگر کسی هم هدف قرار گرفت، فرد شایسته دیگری باشد که او را جایگزین کرد و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
ادامه دارد...
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