انسجام و ساماندهی تئاتر شهرستان ها در اولویت قرار دارد

اتابک نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با انسجام و ساماندهی در مقوله تئاتر شهرستان ها دیگر مشکلی در تخصیص بودجه به هنرمندان نخواهیم داشت.



وی افزود: در سال های گذشته عمده ترین مشکل ما نوع تخصیص بودجه به گروه های نمایشی در استان ها بود که با اجرای طرح ساماندهی مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.



نادری با اشاره به اینکه از ابتدای سال 32 جشنواره تئاتر استانی در سطح کشور برگزار شده است، عنوان کرد: دو جشنواره منطقه ای تئاتر در استان های هرمزگان و زنجان نیز به کار خود پایان داد.



وی ابراز کرد: با توجه به تغییر مدیریتی که در امور تئاتر استان ها اعمال شده است اجرای منظم، منسجم و نظارت های دقیق در گزینش آثار از اولویت های مهم در جشنواره امسال هستند.



نادری آموزش گروه های هنری را از دیگر برنامه های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و گفت: طرح درجه بندی و سطح بندی گروه های نمایشی در راستای ارتقای سطح این هنر اجرا می شود.



وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نیاز به مقدماتی دارد افزود: طرح طبقه بندی گروه های هنری فاز به فاز اجرا می شود و امیدواریم با اجرای این طرح در سال های آینده شاهد بالندگی بهتر و بیشتر تئاتر در استان ها و شهرستان ها باشیم.

