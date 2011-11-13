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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

آتشی خبر داد:

نمایشگاه طراحی "نگاهی به فردوسی و اساطیر شاهنامه" در نیشابور بر پا شد

نمایشگاه طراحی "نگاهی به فردوسی و اساطیر شاهنامه" در نیشابور بر پا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه طراحی "نگاهی به فردوسی و اساطیر شاهنامه" همزمان با دهه ولایت و نوزدهمین هفته کتاب در نگارخانه کمال الملک نیشابور بر پا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی نیشابور اظهار داشت: نمایشگاه "نگاهی به فردوسی و اساطیر شاهنامه" مجموعه آثار استاد حجت حسن ناظر نیشابوری از هنرمندان صاحب نام کشور و فرزندش فرهنگ ناظر است که 60 اثر طراحی را در معرض دید عموم قرار داده اند.

حمید رضا آتشی گفت: در این نمایشگاه طرح های گرافیکی با موضوع و محوریت فردوسی و اساطیر شاهنامه که با استفاده از  ماژیک، مداد طراحی، آب رنگ و آب مرکب و به سبک سورئالیسم " فرا واقع گرا" طراحی شده است.

وی عنوان داشت: استاد حجت حسن ناظر نیشابوری که جزو مولفین و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است با شعار " کتاب یادگار ماندگار" و اهمیت بخشی به مقوله کتاب و اطلاع رسانی به جامعه از طریق هنر این نمایشگاه را بر پا کرده است.

آتشی تصریح کرد:این  نمایشگاه تا 26 آبان جاری از ساعت 9 الی 12 صبح و 4 الی 7 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور برای بازدید عموم علاقمندان بر پا است.

کد مطلب 1458889

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