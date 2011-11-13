20 مبلغ به مناطق روستایی و شهری رودسر اعزام شدند

حجت الاسلام ستار علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت پاسداشت مقام امامت و همچنین تبیین راهکارهای حفظ حریم ولایت 20 نفر از مبلغان به همراه 12 نفر از روحانیون مستقر و طرح هجرت برای تبلیغ ایام این دهه به مناطق شهری و روستایی شهرستان رودسراعزام شدند.

وی اظهارداشت: تبیین واقعه غدیر در جامعه واجب است و نباید از آن به عنوان یک واقعه گذرا نام برد چرا که رسول گرامی اسلام (ص) بارها مسئله جانشینی حضرت علی (ع) را تبیین کرده که این موضوع در واقعه غدیر به عنوان اتمام حجت بیان شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی رودسر بر ضرورت تبیین پیام و فرهنگ غدیردر جامعه تاکید کرد و گفت: پیام غدیر، تفکیک ناپذیری دیانت از سیاست است.

وی همچنین پیام دیگر غدیر را وحدت بین امت اسلامی به ویژه ملت ایران دانست و یادآورشد: تا زمانی که این ملت در خط مستقیم ولایت باشند دشمنان مایوس و مکر و توطئه کفار و منافقان ره به جایی نخواهد برد.