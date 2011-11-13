خسارت 28 میلیارد ریالی برف و سرما به باغات مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عزیزی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اثر بارش برف، تعداد زیادی از درختان میوه مثمر و غیر مثمر باغات شهرستان مهاباد دچار خسارت شد که تعداد درختان خسارت دیده بر اثر بارش برف بیش از 32 هزار و 900 اصله بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین خسارت وارد آمده به این درختان بر اثر شکستگی شاخه های ناشی از سنگینی برف بود، اظهار داشت: تاکنون سابقه نداشته در این فصل از سال بارش برف در این منطقه دیده شود که این امر باعث وارد آمدن خسارت زیادی به درختان و متضرر شدن کشاورزان شده است.

مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد عمده درختان آسیب دیده شامل درختان سیب، گردو و زردآلو دانست و گفت: هم اکنون 9 هزار و 300 هکتار باغ میوه وجود داشته که از این میزان پنج هزار و 400 هکتار را باغات سیب تشکیل می دهد.

شهرستان مهاباد از شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی بیش از 80 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ دارد.