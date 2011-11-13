به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری با بیان این مطلب افزود: این برنامه پنج ساله شامل 7 برنامه است که تعریف اقلام و اژه‌های آماری از آن جمله می‌باشد.

وی افزود: به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال هستیم و بدنبال آن شاخص‌های مختلفی را مد نظر داریم.

وی ادامه داد: پس از انعقاد این تفاهم‌نامه می‌توانیم با وارد کردن کد مورد نظر به سامانه مرکز موجود دسترسی پیدا کنیم.

نوری همچنین با اشاره به سامانه الکترونیکی ثبت‌نام دانش‌آموزان (سناد) گفت: از طریق این سامانه با وارد کردن کد ملی می‌توانیم آمار دانش‌آموزان را دریافت کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش به انجام اولین آمارگیری در دوره قاجار اشاره کرد و افزود: اولین آمار توسط معلم ریاضی مدرسه دارالفنون انجام شد که این موضوع بیانگر پتانسیل لازم در زمینه فعالیت آماری در آموزش وپرورش می‌باشد.

