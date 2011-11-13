کارگاههای پیشگیری از اعتیاد در 150 دبیرستان گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوانلو صبح یکشنبه در اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سوء مصرف مواد افزود: برای اجرای این طرح 800 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در این کارگاه ها همکاران مدارس مجری و والدین دانش آموزان مدارس مجری آموزش خواهند دید.

قوانلو عنوان کرد: این کارگاه با موضوعات ارتباط موثر با دانش آموز، عوامل محافظ و خطر و پیشگیری اولیه از اعتیاد برگزار خواهد شد.

منصورعتیقی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گلستان در راستای اهمیت پیشگیری از اعتیاد گفت: آموزش و پرورش با توجه به رسالت خود و به دلیل ارتباط مستمر و طولانی در طی دوران رشد کودکان و نوجوانان و خانواده آنان، نهادی اثرگذار برای اجرای برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی است که مجموعه فعالیتهای اجرا و پیش بینی شده اهداف زیر را دنبال می کند.



وی افزود: ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان، کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر در جامعه، ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و مجموعه کارکنان آموزش و پرورش و اولیاء نسبت به مواد مخدر و آثار و عوارض آن از جمله اهداف است.



وی بیان داشت: کاهش میزان بروز و شیوع سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان و ارتقای سطح مهارتهای زندگی و مهارتهای انطباقی و اجتماعی در میان دانش آموزان از دیگر موارد است.