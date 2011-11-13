به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در این مراسم که صبح امروز یکشنبه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، در حضور دکتر محمود احمدی نژاد دو طرح ویژه دانش آموزان طناب زنی برای مقطع چهارم دبستان و شنا برای مقطع سوم دبستان به صورت رسمی آغاز شد.



با آغاز اجرای این طرح مدارس سراسر کشور از این پس مکلف به اجرای آن برای دانش آموزان مقاطع سوم و چهارم ابتدایی هستند.



طرح سباح برای دومین سال متوالی است که به اجرا در می آید.



در حاشیه این مراسم تعدادی از دانش آموزان دو مقطع تحصیلی در حضور رئیس جمهور به اجرای حرکات نمایشی ورزشی پرداختند.



