در پی انتشار گزارش ناعادلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران، "باراک اوباما" در دیدار با همتای روسی و چینی خود تاکید کرد: چین و روسیه آمریکا را در اعمال فشار علیه ایران تنها نمی گذارند اما هم اکنون رهبران این دو کشور در محافل عمومی رسما این موضوع را تایید نمی کنند.

اوباما روز گذشته پس از گفتگو با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست رهبران آسیا-اقیانوسیه در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در ایالات متحده گفت: رهبران روسیه و آمریکا در پی دستیابی به موضعی مشترک در مورد چگونگی مواجهه با برنامه هسته ای ایران هستند.

رئیس جمهوری آمریکا پیش از دیدار با "هو جین تائو" همتای چینی خود گفت: تلاش می کنم رئیس جمهوری چین را متوجه این موضوع کنم که ایران به تعهدات بین المللی خود و قطعنامه های شورای امنیت پایبند نبوده است.

بدون تردید می توان گفت آمریکا از نشست همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) به عنوان محلی برای همراه کردن چین و روسیه در اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران استفاده کرده، زیرا این دو کشور عضو دائم شورای امنیت بارها با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مخالفت خود را با هرگونه تحریم و اقدام نظامی علیه این کشور اعلام کرده و گفتگو را تنها روش ممکن برای حل پرونده هسته ای ایران دانستند.

اوباما در ادامه باج دهی های خود به مدودف گفت: روسیه در لبه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و کاخ سفید با کنگره همکار ی می کند تا قانون "جکسون ونیک" که در زمان شوروی سابق به منظور مجازات روسیه به خاطر جلوگیری از مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وضع شد، لغو کند.

گفته می شود که این اصلاحیه از موانع اصلی توسعه همکاریهای اقتصادی میان روسیه و آمریکا است که تا حدی باعث متشنج شدن روابط واشنگتن-مسکو شده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد: پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی خبر خوشی برای اقتصاد آمریکا و اروپا است و واشنگتن قصد دارد تا در روابط اقتصادی خود با مسکو تجدید نظر کند.

اظهارات اوباما در حالی مطرح می شود که مقامات ارشد شورای امنیت ملی آمریکا پیش از انتشار گزارش "یوکیا آمانو" درباره برنامه هسته ای ایران رایزنی های بسیاری را با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند و آمانو در نهایت در پی این رایزنی ها گزارشی مغرضانه درباره ایران ارائه کرد.

از سوی دیگر با وجود تلاش آمریکا و اروپا برای همراه کردن چین و روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران، این دو کشور ضمن مخالفت خود با اعمال فشار علیه ایران تاکید کردند هر تلاشی را برای جلوگیری از صدور قطعنامه ضد ایرانی انجام می دهند.

غربیها درحالی مدعی نظامی بودن پرونده هسته ای ایران هستند که این کشور در سال گذشته پیشنهاد بازدید کشورهای خارجی از تاسیسات هسته ای خود را مطرح کرد و روسیه نیز این اقدام را نشانگر توجه ایران به مسائل مهم و در راستای آمادگی این کشور برای همکاری با جامعه بین الملل دانست.

پیشنهاد ایران درحالی مطرح شد که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازدید از تاسیسات هسته ای ایران را کار بازرسان آژانس دانسته و دعوت ایران را رد کرد.

اوباما که هم اکنون تحت فشار شدید در خصوص تراز منفی تجارت آمریکا با چین قرار دارد، در دیدار با هو جین تائو نیز آمریکا و چین را دو قدرت بزرگ در اقیانوس آرام خواند و گفت: مردم آمریکا به شدت از چگونگی تغییر در سیاست هاق اقتصادی چین دچار سرخوردگی و بی صبری شده اند.