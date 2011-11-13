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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

بهادری خبر داد:

تدوین کمیسیون حفاری ویژه روستاهای البرز

تدوین کمیسیون حفاری ویژه روستاهای البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری البرز از تدوین کمیسیون حفاری ویژه روستاهای این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش بهادری با اعلام این خبر گفت: براساس این کمیسیون تعهدات دستگاههای خدمات رسان در کمیسیون حفاری مشخص و نظارت کافی تا اتمام عملیات عمرانی باید صورت گیرد .
 
وی گفت: نظارت فنی در ترمیم حفاریها بر عهده بنیاد مسکن و بخشداریها براساس موارد صورت گیرد.
 
وی اضافه کرد: کمیسیون های حفاری درسطح بخش با مسوولیت بخشدار ، عضویت دهیار و تمامی نمایندگان دستگاههای متقاضی حفاری اعم از شرکت آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات و گاز متناسب با نوع عملیات طبق زمانبندی تشکیل می شود .
 
بهادری اظهارداشت: درصورت تصویب و ابلاغ صورتجلسه برای دستگاههای متقاضی حفاری مجوز حفاری توسط دهیاری صادرشود.
کد مطلب 1458907

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