تدوین کمیسیون حفاری ویژه روستاهای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش بهادری با اعلام این خبر گفت: براساس این کمیسیون تعهدات دستگاههای خدمات رسان در کمیسیون حفاری مشخص و نظارت کافی تا اتمام عملیات عمرانی باید صورت گیرد .



وی گفت: نظارت فنی در ترمیم حفاریها بر عهده بنیاد مسکن و بخشداریها براساس موارد صورت گیرد.



وی اضافه کرد: کمیسیون های حفاری درسطح بخش با مسوولیت بخشدار ، عضویت دهیار و تمامی نمایندگان دستگاههای متقاضی حفاری اعم از شرکت آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات و گاز متناسب با نوع عملیات طبق زمانبندی تشکیل می شود .



بهادری اظهارداشت: درصورت تصویب و ابلاغ صورتجلسه برای دستگاههای متقاضی حفاری مجوز حفاری توسط دهیاری صادرشود.