به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، هر چند اعمال و مناسک حج به پایان رسیده اما حجاج ایرانی کماکان علاقهمند هستند غرق در فضای زیارت و نیایش در حرمین شریفین باشند. از این رو طولانی شدن مدت سفر برای عدهای از زائران حج تمتع 90 موجب خوشحالی عدهای شده است. با این وجود افزایش طول سفر، برای برخی از زئران دیگر تبدیل به دغدغه شده است.
برخی زائران با حساب اینکه طول سفرشان حدود 30 روز خواهد بود وارد سفر شدهاند و اکنون با سفری 40 روزه روبرو هستند. هر چند کارگزاران حج قبل از آغاز اعزام زائران به این سفر معنوی، از عدم مشخص بودن طول سفر خبر دادند و اذهان زائران را برای طولانی شدن سفر آماده میکردند اما به هر ترتیب برخی زائران به دلیل اینکه در ایران کارهای حقوقی دارند خود را نیازمند بازگشت زودتر به ایران میدانند.
حجتالاسلام قاضیعسکر، نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی در بازدیدهای مستمری که از محلهای اسکان زائران ایرانی دارد در جریان درخواست افراد از اقشار گوناگون از عضو هیئتعلمی دانشگاه و دانشجو تا تاجر و کارمند مبنی بر بازگشت زودتر به کشورمان قرار گرفته است.
احمد صفری دستجردی، کنسول ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده از تدابیری برای حل مشکل این زائران خبر داد و گفت: کلیه امور وکالتی زائران که جنبه حقوقی دارد و میخواهند در ایران انجام شود، از طریق سرکنسولگری جمهوری اسللامی ایران در جده قابل حل است. به این ترتیب که زائران به نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در ستاد مکه مکرمه مراجعه کنند تا برایشان وکالتنامههای رسمی تنظیم و امضا شود و ممهور به مهر برجسته کنسولی شود.
وی افزود: این زائران میتوانند در حالی که در عربستان به سر میبرند، با رساندن این وکالتنامه به ایران، کارهای حقوقیشان انجام شود.
زائرانی که سفرشان طولانی شد نگران نباشند، زیرا امور حقوقی زائران توسط وزارت امور خارجه انجام میشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، هر چند اعمال و مناسک حج به پایان رسیده اما حجاج ایرانی کماکان علاقهمند هستند غرق در فضای زیارت و نیایش در حرمین شریفین باشند. از این رو طولانی شدن مدت سفر برای عدهای از زائران حج تمتع 90 موجب خوشحالی عدهای شده است. با این وجود افزایش طول سفر، برای برخی از زئران دیگر تبدیل به دغدغه شده است.
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