اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد به آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرامی با بیان اینکه امسال 3 میلیارد تومان اعتبار به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است، گفت: آموزش 600 هزار نفر از والدین دانشآموزان مقطع متوسطه، مسئولیت مهمی است که آموزش و پرورش به عهده دارد که براساس آن، پدران و مادران دانشآموزان در یکهزار دبیرستان و در 3 هزار کارگاه آموزشی، سه نوع آموزش را فرا خواهند گرفت.
وی افزود: سبک فرزندپروری، مهارتهای زندگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد از جمله این آموزشها هستند که والدین دانشآموزان، آنها را فرا گرفته و به فرزندان خود منتقل میکنند.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: همچنین 24 هزار مدیر دبیرستان، مشاور و مربی پرورشی در سطح استانهای کشور، آموزش ارتباطات موثر با دانشآموزان و روشهای پیشگیری از اعتیاد را در جهت انتقال دادهها به آنان در 5 هزار و 800 دبیرستان و 2 هزار و 300 کارگاه آموزشی فرا میگیرند.
صرامی با اشاره به مباحث پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی دانشآموزان گفت: ما معتقد هستیم که این موضوع میبایست از سال 67 از سوی آموزش و پرورش صورت میگرفت و هماکنون نیز با تاخیر در حال انجام است، لیکن در سالجاری تیمهای تخصصی برای این موضوع در نظر گرفته شدهاند که بهزودی شاهد اخبار خوبی برای ورود مطالب پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی دانشآموزان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مطالب پیشگیرانه متناسب با سن عقلی، سن تقویمی و وضعیت شخصیتی دانشآموزان است، افزود: برخی دغدغه و نگرانی خاصی در خصوص ارائه مباحث پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر به کلاس اولیها دارند ولی باید بگوییم که مطلقاً اینگونه نیست؛ چرا که تیمهای مطالعاتی در این زمینه یک مقایسه تطبیقی در سطح کشورهای جهان انجام دادهاند و همچنین طبق مطالعهای که در سطح کشور صورت گرفته است، مطالب پیشگیرانه متناسب با هر مقطع تحصیلی صورت خواهد پذیرفت.
صرامی گفت: 500 میلیون تومان اعتبار به وزارت علوم اختصاص یافته است تا در 17 استان کشور در دانشگاههای دولتی اقدامات مناسبی را برای آموزش روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد به دانشجویان سال اول ورودی ارائه کنند.
وی اظهار داشت: همچنین برای تمام اساتید و رؤسای گروههای آموزشی دانشگاهها اقدامات آموزشی پیشگیری از اعتیاد ارائه خواهد شد تا بتوانیم از اساتید بهعنوان یک ظرفیت در عرصه پیشگیری از اعتیاد استفاده کنیم.
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