واکاوی رسالت مداحان/ مخالفت با تشکیل کانون مداحان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در "نشست کانون مداحان کل کشور" که یکشنبه 22 آبانماه در ساختمان شهید نواب سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت هفته ولایت و عیدغدیر خم گفت: کار مداحان در هیئات مذهبی و تشکهای دینی برافراشتن پرچم ولایتمداری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: اگر در تاریخ اسلام اجازه می دادند ائمه طاهرین(ع) حکومت کنند جامعه بشری وجه دیگری را تجربه می کرد ولی زرمداران و زورمداران اجازه ندادند این اتفاق بیفتد و یکایک امامان ما را شهید کردند و نگذاشتند آنها در جامعه آن مسئولیت اعطایی از ناحیه خداوند متعال را ایفا کنند گرچه ولایت باطنی داشتند ولی از نظر ظاهری نگذاشتند.

وی با بیان اینکه در آستانه دهه چهارم انقلاب تجربه بسیار ارزشمندی داریم و گفت: بحث مدل حکومت اسلامی ایران در جهان بشری امروز مطرح است؛ زمانی در دنیا اسلام را متهم به انسان ستیزی آزادی کردند و بعد با نقشه های ترکیبی به میدان آمدند، یکی از نقشه ها این بود که اسلام را بد جلوه دهند و نام آن به "طالبانیزم" تابلو شد و در قبال تبلیغ و ترویج پیام فطری که اسلام دارد، به هر شکلی تلاش کردند راه اسلام را ببندند.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به تلاش آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از اشاعه تفکر انقلاب اسلامی در کشورهای عربی تأکید کرد: یک دهه با انقلاب اسلامی به طور جد مقابله شد و تمام جهان نتوانستند کاری کنند و عقب نشستند و بعد تصمیم گرفتند استحاله از درون آغاز کنند. اولین حرفی که حضرت آقا در مورد تهاجم فرهنگی زدند اوایل دهه 70 بود .

وی با اشاره به اهداف دشمن برای از بین بردن جان مایه انقلاب اسلامی گفت: دشمن تلاش کرد ساختاری که این ساختمان انقلاب اسلامی بر آن بنا شده را تخریب کند که یک جهت آن ساختار سیاسی است که برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی است. نظام سلطه از دهه دوم با ما جنگ نرم را آغاز کرد به این مفهوم که ساختمان انقلاب را از بن بزنند و اندرون آن را که فرهنگ است نابود کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی یادآور شد: رئیس جمهور باید بداند که مشروعیت تصرفاتش با اذن ولی فقیه است و این مبنای ما است حتی نمایندگان مجلس نیز در نظام شرعی خود توجه داشته باشند که ولایت فقیه چه مفهومی دارد.

خاموشی با اشاره به تحرکات غرب برای ارائه مدل جایگزین جمهوری اسلامی در جهان گفت: آنها کم کم ترکیه را رقیب اسلامی ایران درست کردند. من سخنرانی های حماسی اردوغان را دیده ام اما وقتی به کشورههای مصر و تونس پیغام صریح داد که امیدوارم شما حکومت منهای دین داشته باشید روشن شد که این نسخه دوم برای مدل جمهوری اسلامی است یعنی غرب یک طالبانیسم و یک اردوغانیسم درست کرده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: ما حریت و بندگی در لوای مدیریت حق می خواهیم و معتقدیم اگر رفاه آنقدر بسط پیدا کند که ما بدون مدیریت بر این رفاه اعمال نظر کرده باشیم این رفاه به طغیان منجر می شود. ما معتقدیم باید حیات طیبه یافت که الزامات و تعریف دارد و معتقد نیستیم دنیا به هر قیمتی خوب است و حالا یک مسجدی هم درست کنیم اگر بنا به مسجد سازی است تاریخ اسلام روشن است که بنی امیه و بنی عباس بسیار مسجد ساختند اما ساختن مسجد بدون روح ولایت درست است؟

وی افزود: خوشبختانه پیام فرهنگی انقلاب آنقدر عمیق به کشورهای منطقه رسیده که آنها به طور جمعی اعلام می کنند ما می خواهیم حکومت بر مبنای شریعت بنا کنیم و از این به بعد اردوغان یک سکوت سیاسی عجیبی کرده است.

وی بر لزوم تبعیت از سخنان رهبری برای دستیابی به اهداف بلند انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری در طول این سالها پی در پی نسبت به تهاجم تعابیر مختلفی به کار بردند و اخیرا " جبهه فرهنگی انقلاب" در مقابل" جبهه دشمن" را مطرح کردند؛ ایشان تأکید دارند که نظام سلطه فرماندهی در این زمینه دارد که باید در این زمینه هوشیار باشیم. بیش از صد شبکه فارسی زبان علیه انقلاب اسلامی فعالیت می کنند و با یکدیگر بده بستان دارند.



روحانی نژاد: لزوم افزایش سهم تأثیرگذاری مداحان در حوزه فرهنگ/ مخالفت با تشکیل کانون مداحان جوان

به گزارش مهر، در بخشی از این نشست که با حضور حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی نیز همراه بود؛ پیشنهاد تشکیل کانون مداحان جوان در سطح استانها مطرح شد که با مخالفت روحانی نژاد مواجه شد و وی در تشریح دلایل مخالفت خود گفت: صلاح نمی دانیم که با عنوان کانون مداحان جوان تشکلی موازی "کانون مداحان کل کشور" ایجاد شود.

وی تأکید کرد: چون در نهایت در تقابل و موازی کاری با یکدیگر قرار می گیرند و بهتر است جوانان در سایه پیشکسوتان به فعالیت بپردازند و بهتر است تحت عنوان "اتاق فکر" یا مجمع و کمیته که بتواند پشتوانه فکری و طرح و برنامه در "کانون مداحان کل کشور" فعالیت کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: حدود 47 هزار مداح عضو کانون مداحان کل کشور هستند؛ سعی کنید سطح علمی و کاری خود را ارتقا ببخشید تا سهم اثربخشی خود را در حوزه فرهنگ افزایش دهید.



روحانی نژاد با اشاره به حضور مدیرعامل بنیاد دعبل حزاعی در این نشست تأکید کرد: اگر بنیاد دعبل از ظرفیت شبکه کانون مداحان سراسر کشور استفاده کند می تواند گامهای بلندی در جهت نیل به اهداف داشته باشند.