کورش نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای نمایش حرفه ای برای تماشاگر عموم یکی از موارد مهم در جهت ارتقای تئاتر کشور است.



وی افزود: گروه های نمایشی نباید صرفا برای شرکت در جشنواره نمایش اجرا کنند چرا که با اجرای عمومی به نقاط ضعف و قوت کارهای خود پی می برند.



این مدرس دانشگاه عنوان کرد: هدف از تمرین و ساخت نمایش تئاتر باید اجرای مستمر و حرفه ای آن برای مردم باشد در این صورت می توان سطح کیفی و کمی نمایش ها را افزایش داد.



نریمانی تصریح کرد: متاسفانه در کل کشور خصوصا شهرستان ها اجرای عمومی فراموش شده و همه چیز در جشنواره ها خلاصه شده است.



نریمانی گفت: مسئولان کشور وظیفه دارند در جهت اعتلای فرهنگی جامعه کلیه زیرساخت های لازم برای اجرای عمومی نمایش را فراهم کنند.