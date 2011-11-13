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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

حدادی عنوان کرد:

47 هزار خانوار در ساوجبلاغ سرشماری شدند

47 هزار خانوار در ساوجبلاغ سرشماری شدند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: بر اساس گزارش ستاد سرشماری نفوس ومسکن تاکنون 47 هزار خانوار شهری و روستایی در ساوجبلاغ سرشماری شده اند.

به  گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ساوجبلاغ بازدید و با عوامل اجرای این طرح بزرگ ملی در شهرستان گفتگو کرد.
 
علی حدادی در این بازدید ضمن تشکر از مامورین  از نزدیک در جریان روند اجرای سرشماری در شهرستان قرار گرفت و با گروه های بازبین و سرپرستان گروه دیدار و گفتگو کرد.
 
در این بازدید یکی از مشکلاتی که توسط مسئولین سرشماری شهرستان مطرح شد بارش برف و باران در چند اخیر در شهرستان و مشکلات آمارگیران برای اجرای بهتر طرح بود

رئیس ستاد سرشماری ساوجبلاغ ضمن اظهار رضایت از روند سرشماری در مناطق مختلف شهرستان گفت : تاکنون در اجرای سرشماری ، 24519 خانوار شهری و 22827 خانوار روستایی سرشماری شده اند.

وی از خانوارهایی که تاکنون سرشماری نشده اند و در منزل حضور نداشته اند خواست هر چه زودتر به مرکز سرشماری نفوس و مسکن ساوجبلاغ واقع در خیابان امام خمینی (ره) هشتگرد روبروی بانک ملی شعبه مرکزی،  مدر سه نرجس خاتون  مراجعه کنند تا خللی در آمارها صورت نگیرد.

 وی در پایان گفت : طرح سرشماری نفوس و مسکن و نتایج حاصل از آن تمام ساختار اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد.
 
 

 
کد مطلب 1458919

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