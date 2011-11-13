47 هزار خانوار در ساوجبلاغ سرشماری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ساوجبلاغ بازدید و با عوامل اجرای این طرح بزرگ ملی در شهرستان گفتگو کرد.

علی حدادی در این بازدید ضمن تشکر از مامورین از نزدیک در جریان روند اجرای سرشماری در شهرستان قرار گرفت و با گروه های بازبین و سرپرستان گروه دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید یکی از مشکلاتی که توسط مسئولین سرشماری شهرستان مطرح شد بارش برف و باران در چند اخیر در شهرستان و مشکلات آمارگیران برای اجرای بهتر طرح بود



رئیس ستاد سرشماری ساوجبلاغ ضمن اظهار رضایت از روند سرشماری در مناطق مختلف شهرستان گفت : تاکنون در اجرای سرشماری ، 24519 خانوار شهری و 22827 خانوار روستایی سرشماری شده اند.



وی از خانوارهایی که تاکنون سرشماری نشده اند و در منزل حضور نداشته اند خواست هر چه زودتر به مرکز سرشماری نفوس و مسکن ساوجبلاغ واقع در خیابان امام خمینی (ره) هشتگرد روبروی بانک ملی شعبه مرکزی، مدر سه نرجس خاتون مراجعه کنند تا خللی در آمارها صورت نگیرد.



وی در پایان گفت : طرح سرشماری نفوس و مسکن و نتایج حاصل از آن تمام ساختار اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد.







