مسابقه وبلاگ نویسی "مبشر غدیر" در یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد اظهار داشت: این مسابقه با محوریت موضوع های امامت و ولایت، واقعه غدیر، فضایل امام علی (ع)، مباهله، آیه تطهیر، ولایت فقیه و فدک آغاز شده و تا تاریخ پنجم دیماه سال جاری ادامه می ‌یابد.

مهدی فعالی افزود: ارتباط موضوعی محتوای ارائه شده با موضوع های مسابقه، ذکر منبع برای هر مطلب، به کارگیری شیوه های نوین اطلاع رسانی اعم از فید و اسکریپ های مورد نیاز، به روز رسانی مستمر و منظم، معرفی لینکهای مرتبط با موضوع وبلاگ، تعامل با دیگران، استفاده از المانهای گرافیکی و تصاویر مناسب برای هر مطلب، استفاده از اسکریپتها مفید، میزان بازدیدکنندگان، استفاده از قالب مناسب و گرافیک مرتبط، طبقه بندی و موضوع بندی مناسب مطالب، انتخاب عنوان و توضیح مناسب برای وبلاگ و مطالب آن و وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو را از مهمترین معیارهای داوری وبلاگهای شرکت‌ کننده عنوان کرد.

وی نشانی اینترنتی www.favayazd.ir را به منظور ثبت ‌نام وبلاگ نویسان معرفی کرد.

فعالی ادامه داد: شرکت کنندگان باید تا تاریخ ذکر شده برای ثبت نام به سایت مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل کنند ضمن اینکه وبلاگ باید تا زمان داوری آثار پا برجا بماند.