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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی بهبهان منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی بهبهان منتشر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی تحت عنوان "عاشورائیان" با هدف ارج بخشیدن به مقام شامخ شهدای کربلا در شهرستان بهبهان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان بهبهان به علت تقارن با ماه محرم و ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدای کربلا در این شهرستان منتشر شد.

علاقه مندان می توانند آثار خود را در رشته ای طراحی، نقاشی و مینیاتور تا تاریخ 30 آذر به انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تحویل دهند.
 
زمان برگزاری نمایشگاه آثارراه یافته به بخش مسابقه 10 آذر اعلام شده و مراسم اختتامیه جشنواره 15 آذرماه در محل سالن آمفی تئاتر خانه فرهنگ بهبهان برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند آثار خود را در دو موضوع عاشورائیان و آزاد در ابعاد 50 در35 با تکنیک آزاد به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تحویل دهند.
کد مطلب 1458924

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