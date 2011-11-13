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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

تالار استاد انتظامی میزبان گروه عروسکی روسی

تالار استاد انتظامی میزبان گروه عروسکی روسی

نمایش"یکی بود یکی نبود" به نویسندگی و کارگردانی ولادیمیر بیروکف در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین و سومین روز دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان، تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران میزبان گروه " تئاتر پنزا " از کشور روسیه است.

نمایش"یکی بود یکی نبود" روزهای یکشنبه و دوشنبه 22 و 23 آبان ماه ساعت 14 در بخش بین‌الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اجرا می‌شود.
 
در این نمایش که به مدت 45 دقیقه اجرا می‌شود ویکتور نیکنن کو به عنوان عروسک ساز و طراح و آندری کاوا اف و آنتون نکراسو به عنوان عروسک گردان، ولادیمیر بیروکف را همراهی می‌کنند.
 
کد مطلب 1458925

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