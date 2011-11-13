تجلیل از برترینهای صنعتی استان البرز همزمان با برگزاری همایش روز ملی استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر از کرج، پیش از ظهر یکشنبه همایش روز ملی استاندارد با حضور مهندس نظام الدین برزگری ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات ملی ایران، مهندس فرهادی استاندار استان البرز، علی سعادتی مدیر کل اداره استاندارد ملی استان البرز، مدیران واحدهای صنعتی، اعضای نظام مهندسی استان تهران و البرز در تالار شهید نژاد فلاح کرج برگزار شد.

بنابراین گزارش در این همایش 22 واحد صنعتی نمونه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

شرکت افراتاب تولید کننده انواع لامپ کم مصرف، شرکت ایران آوند فر تولید کننده انواع لوازم آرایشی بهداشتی، مجتمع تحقیقی ایران فریمکو، شرکت صنایع غذایی بهروز، مجتمع تحقیقاتی بتن پارس لانه ، شرکت پارس پاکدام، شرکت تاکنوگاز، شرکت تولیدی تک ماکارون از جمله واحدهای نمونه صنعتی تجلیل شده در این همایش بودند.

همچنین خانمها نسیم فرهادی و زهرا بهاری به عنوان دبیر نمونه تدوین استاندارد استان البرز و آقایان خطیبی و سلطانی به عنوان مسئول نمونه کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان البرز مورد تجلیل قرار گرفتند.