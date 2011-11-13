اسامی نفرات برتر مسابقات قرآن اوقاف ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اداره اوقاف ساوجبلاغ گفت: این رقابتها به منظور معرفی نفرات برتر در رشتههای حفظ و قرائت ترتیل و تحقیق قرآن به مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز اعلام شد.
حجت الاسلام اسلامی افزود: در مقطع شکوفهها (زیر 16 سال) در بخش پسران، سه نفر برتر در رشته قرائت تحقیق، امیررضا حجازی، مصطفی فلاحتدار و حسین مهاجر معرفی شدند.
وی گفت: اما در بخش بانوان (زیر 16 سال) در رشته قرائت تحقیق قرآن نفرات برتر، زهرا زارعکار و مرضیه لطفی، در رشته ترتیل قرآن زهرا علیپور، فاطمه باقری، رقیه رضایی و در رشته حفظ پنج جزء، هانیه دهقانپور، سیدهزهرا افتخاری فرزند سیدمرتضی و سیدهزهرا افتخاری برگزیده شدند.
اسلامی گفت: در بخش بانوان (بالای 16 سال) در رشته ترتیل قرآن فاطمه دهقانرفیع، ثریا علیپور و مژگان محمدی کبودچشمه، در رشته حفظ 20 جزء قرآن، سه نفر برتر ربابه بربری، مریم معدنی و زلیخا حسینلو و در رشته حفظ 10 جزء سه نفر برتر معصومه کشاورز، فرشته کشنروستا و سیدربابه نخبهدهقان و در رشته قرائت تحقیق قرآن سه نفر برتر سیدهزهرا افتخاری، مریم فلاحتکار، سیده نجمه سماعیپور معرفی شدند.
این نفرات به مسابقات استانی و سپس مسابقات کشوری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه راه خواهند یافت.
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