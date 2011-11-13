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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

"نیکلاس بنتنر":

می‌خواهم در لیگ قهرمانان بازی کنم ولی نه با آرسنال

می‌خواهم در لیگ قهرمانان بازی کنم ولی نه با آرسنال

"نیکلاس بنتنر"، مهاجم باشگاه آرسنال بار دیگر اعلام کرد وقتی دوران حضور قرضی‌اش در ساندرلند به پایان برسد تحت هیچ شرایطی به جمع توپچی‌ها بازنمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنتنر که از نیمکت نشینی در آرسنال خسته شده بود تابستان امسال به صورت قرضی به ساندرلند پیوست اما اعلام کرد ترجیح می دهد سال آینده به تیمی بپیوندد که در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

این مهاجم 23 ساله دانمارکی اظهار داشت: همانطور که قبلا گفته‌ام به هیچ عنوان به آرسنال بازنمی گردم. در آرسنال با مصدومیت‌های پشت سر هم روبه‌رو می شدم و فرصت بازی هم پیدا نمی کردم.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم در این فصل با ساندرلند عملکرد درخشانی داشته باشم و بتوانم فصل آینده در تیمی بازی کنم که در لیگ قهرمانان اروپا حاضر باشد.

کد مطلب 1458929

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