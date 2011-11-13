به گزارش خبرگزاری مهر، بنتنر که از نیمکت نشینی در آرسنال خسته شده بود تابستان امسال به صورت قرضی به ساندرلند پیوست اما اعلام کرد ترجیح می دهد سال آینده به تیمی بپیوندد که در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

این مهاجم 23 ساله دانمارکی اظهار داشت: همانطور که قبلا گفته‌ام به هیچ عنوان به آرسنال بازنمی گردم. در آرسنال با مصدومیت‌های پشت سر هم روبه‌رو می شدم و فرصت بازی هم پیدا نمی کردم.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم در این فصل با ساندرلند عملکرد درخشانی داشته باشم و بتوانم فصل آینده در تیمی بازی کنم که در لیگ قهرمانان اروپا حاضر باشد.