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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

"نردبان آسمان" فردا روی آنتن می‌رود

"نردبان آسمان" فردا روی آنتن می‌رود

ویژه برنامه دهه امامت و ولایت در قالب جنگ "نردبان آسمان" فردا 23 آبان روی آنتن شبکه سوم می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "نردبان آسمان" جنگی است  که در 30 قسمت  40 دقیقه‌ای به مناسبت دهه امامت و ولایت با موضوع حضرت امیرالمومنین (ع) و نهج البلاغه در گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سوم تولید شده است.

این برنامه با هدف معرفی نهج البلاغه شامل بخش‌های متنوع و جذاب ترنم دل، مستند جمع آوری نهج‌البلاغه از سوی سید رضی، رسانه‌های نوین و نهج البلاغه، آشنایی با معارف نهج البلاغه، کلمات قصار در قالب نماهنگ، بزرگان و نهج البلاغه، مباحث دانشجویی و نهج البلاغه و... ساخته شده است.

طراح، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه "نردبان آسمان" که برای آشنایی بیشتر جامعه به ویژه جوانان با کتاب ارزشمند نهج البلاغه تولید می‌شود رضا صبور است و فردا 23 آبان ماه ساعت 8:45 از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود.
کد مطلب 1458930

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