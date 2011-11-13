به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "نردبان آسمان" جنگی است که در 30 قسمت 40 دقیقهای به مناسبت دهه امامت و ولایت با موضوع حضرت امیرالمومنین (ع) و نهج البلاغه در گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سوم تولید شده است.
این برنامه با هدف معرفی نهج البلاغه شامل بخشهای متنوع و جذاب ترنم دل، مستند جمع آوری نهجالبلاغه از سوی سید رضی، رسانههای نوین و نهج البلاغه، آشنایی با معارف نهج البلاغه، کلمات قصار در قالب نماهنگ، بزرگان و نهج البلاغه، مباحث دانشجویی و نهج البلاغه و... ساخته شده است.
طراح، تهیهکننده و کارگردان مجموعه "نردبان آسمان" که برای آشنایی بیشتر جامعه به ویژه جوانان با کتاب ارزشمند نهج البلاغه تولید میشود رضا صبور است و فردا 23 آبان ماه ساعت 8:45 از شبکه سوم سیما روی آنتن میرود.
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