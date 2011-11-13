زیر چتر پیشکسوتان موسیقی نیستم

علی قمصری آهنگساز گروه موسیقی همنوازان حصار ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این سئوال که اغلب قطعاتی که به آهنگسازی او به روی صحنه رفته و یا در قالب آلبوم عرضه شده است مورد صحبت نقد مثبت و منفی پیشکسوتان قرار می گیرد به خبرنگار مهر، گفت : یکی از عوامل اصلی که مرا در پیشبرد اهداف موسیقایی خود مصمم تر می کند دغدغه ام برای ایجاد تغییر در ساختار موسیقی ایرانی و ایجاد تنوع در ذائقه مخاطب است و معتقدم یکی از عواملی که باعث شد من بتوانم راهم را برای حرکت هموار کنم این بود که هیچ زمان زیر چتر پیشکسوتان موسیقی نبوده ام و همیشه برداشت خود از این هنر را به روی صحنه برده ام و از دور ناظر بوده و به آنها احترام گذاشته ام.

وی با اشاره به کم و کیف حمایت پیشکسوتان هنر موسیقی از هنرمندان جوان گفت : معتقدم اغلب پیشکسوتان رشد جوانان را فقط تا اندازه ای که از زیر چتر آنها بیرون نروند تشویق و حمایت می کنند به همین دلیل ترجیح می دهم با هنرمندان جوان و شایسته در عرصه موسیقی همراهی داشته باشم تا بتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم نه اینکه برای هنرمند دیگری کار کنیم؛ این در حالی است که اگر شرایط مناسب برای فعالیت هنرمندان جوان فراهم گردد با پیشرفت رشد هنر موسیقی مواجه خواهیم شد .

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود به ساختار موسیقایی این کنسرت اشاره کرد و گفت : نوع آهنگسازی در این آثار تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی فلامنکو و موسیقی کلاسیک اروپا است و دلیل این تلفیق هم ایجاد راه های جدید در جهت همراهی با موسیقی ملل و شکستن و از بین بردن مرزها است ؛ البته ناگفته نماند که تمرکز اصلی بر روی موسیقی ایرانی است .

قمصری در ادامه در پاسخ به این سئوال که آواز در این ساختار موسیقایی چه تغییری کرده است گفت : آواز در این مجموعه به شکل کاملا ایرانی اجرا می شود اما رگه هایی از تحریرهای موسیقی فلامنکو نیز در آن وجود دارد و همایون شجریان به بهترین شکل توانست این قطعات را بخواند؛ این کنسرت را از جهت کیفی با دیگر کنسرت هایی که از گروه همنوازان حصار شنیده شده است نمی توان مقایسه کرد چراکه قضاوت درباره کیفیت آثار با مخاطب است اما در خصوص تفاوت ها باید بگویم که لحظه به لحظه این کنسرت پر از اتفاق های موسیقایی است .

این نوازنده تار در پایان افزود : گروه موسیقی همنوازان حصار حاصل یک تجربه و همکاری کامل گروهی به دور از هرگونه فردگرایی است در واقع مجموع این همکاری ها یکی از دلپذیرترین تجربه های هنری من بوده است .