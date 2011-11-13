محسن صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی تیمش مقابل دانشگاه آزاد اظهار داشت: این بازی برای ما بازی سختی به شمار میرود زیرا دانشگاه آزاد تیم بزرگی است و میتواند کار را برای ما دشوار کند.
وی با اشاره به اهمیت این بازی ادامه داد: به اعتقاد من پس از دیدار هفته اول برابر مهرام بازی با دانشگاه آزاد مهمترین بازی فولاد ماهان تا پایان هفته پنجم مسابقات خواهد بود.
سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان تصریح کرد: دانشگاه آزاد یکی از تیمهای با برنامه لیگ است. بازیکنان این تیم مدتها در کنار هم بازی کرده اند و از هماهنگی بالایی در زمین برخوردارند. قطعا کار ساده ای برابر دانشگاه آزاد نخواهیم داشت.
وی در ارتباط با شرایط تیمش پیش از این دیدار بیان داشت: ما تمرینات خوب و منظمی را دنبال می کنیم. خوشبختانه بازیکن مصدومی نداریم فقط جابر روزبهانی با مشکل سرماخوردگی روبه رو است که امید زیادی دارم تا با تلاش پزشک تیم جابر به این بازی حساس برسد و از او استفاده کنیم.
صادق زاده افزود: برای برد به دیدار دانشگاه آزاد می رویم زیرا معتقدیم ما هم یکی از تیمهای مدعی لیگ هستیم، پس با این شرایط در هر مسابقه باید با قدرت حاضر شویم و فقط به پیروزی فکر کنیم.
وی گفت: در هفته ششم بازی دشواری برابر ذوب آهن خواهیم داشت. در حال حاضر بهتر است به شهرآورد فکر نکنیم و تمرکزمان روی بازی با دانشگاه آزاد باشد.
دیدار تیمهای بسکتبال فولاد ماهان اصفهان و دانشگاه آزاد فردا در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور در اصفهان برگزار میشود.
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