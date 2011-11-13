محسن صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی تیمش مقابل دانشگاه آزاد اظهار داشت : این بازی برای ما بازی سختی به شمار می‌رود زیرا دانشگاه آزاد تیم بزرگی است و می‌تواند کار را برای ما دشوار کند.

وی با اشاره به اهمیت این بازی ادامه داد: به اعتقاد من پس از دیدار هفته اول برابر مهرام بازی با دانشگاه آزاد مهمترین بازی فولاد ماهان تا پایان هفته پنجم مسابقات خواهد بود .

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان تصریح کرد : دانشگاه آزاد یکی از تیمهای با برنامه لیگ است . بازیکنان این تیم مدتها در کنار هم بازی کرده اند و از هماهنگی بالایی در زمین برخوردارند . قطعا کار ساده ای برابر دانشگاه آزاد نخواهیم داشت .

وی در ارتباط با شرایط تیمش پیش از این دیدار بیان داشت : ما تمرینات خوب و منظمی را دنبال می کنیم . خوشبختانه بازیکن مصدومی نداریم فقط جابر روزبهانی با مشکل سرماخوردگی روبه رو است که امید زیادی دارم تا با تلاش پزشک تیم جابر به این بازی حساس برسد و از او استفاده کنیم .

صادق زاده افزود : برای برد به دیدار دانشگاه آزاد می رویم زیرا معتقدیم ما هم یکی از تیمهای مدعی لیگ هستیم، پس با این شرایط در هر مسابقه باید با قدرت حاضر شویم و فقط به پیروزی فکر کنیم .

وی گفت : در هفته ششم بازی دشواری برابر ذوب آهن خواهیم داشت . در حال حاضر بهتر است به شهرآورد فکر نکنیم و تمرکزمان روی بازی با دانشگاه آزاد باشد .