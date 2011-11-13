ملاقات هیئت عالی رتبه نظامی عراق با فرمانده نیروی زمینی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد بابکر زیباری رئیس ستاد ارتش عراق در راس هیئت بلند پایه‌ای با سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان این نیرو دیدار کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به هیئت عراقی گفت: از اینکه میزبان شما هستیم خرسندیم و امیدواریم این سفر پایه و اساس تحکیم همکاری‌های دو جانبه باشد و بتوانیم به منظور همکاری‌های مختلف از حضور شما استفاده کنیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که در چندین سال گذشته بر کشور عراق تحمیل شده بود تصریح کرد: در ده سال گذشته مشکلات و سختی‌های زیادی بر مردم عراق تحمیل شده بود و با خروج بیگانگان از این کشور عراق وارد مرحله جدیدی شده که بحمدالله مسئولیت اداره کشور به دست مردم و نیروهای عراقی افتاده است.

پاکپور ابراز امیدواری کرد: کشور عراق با گذر از این دوران سخت در ادامه روند واگذاری امنیت به نیروهای مسلح و مردم به توفیقات روز افزونی دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست و همسایه عراق دارای مشترکات سیاسی و فرهنگی عمیقی است اظهار داشت: امیدواریم مشترکات موجود زمینه همکاری، هماهنگی و توسعه روابط همه جانبه را فراهم کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: از اینکه در فرآیند تشکیل دولت عراق تمام جریانهای سیاسی مشارکت دارند و کسی از این جریانات بیرون از دولت نیست که بعنوان معارض محسوب شود خرسندیم.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته شاهد از دست دادن جان عده‌ای زیادی از مردم در عملیات‌های تروریستی بوده‌ایم اظهار داشت: بحمدالله در زمینه فائق آمدن بر این مشکلات اقدامات خوبی صورت گرفته و امیداریم عراق را کاملاً امن و خالی از تروریسم ببینیم.

پاکپور با بیان اینکه ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که جریانات مرموزی بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت و مردم عراق سعی در ایجاد شکاف داشتند گفت: مشترکات زیاد و عمیق جمهوری اسلامی ایران با عراق تمامی این نقشه‌ها را نقشه بر آب کرد و ما از هر کمکی بمنظور ساختن عراقی امن فروگذار نمی کنیم.

رئیس ستاد ارتش عراق: وضعیت امنیتی عراق چالشهای زیادی دارد

همچنین در این دیدار ارتشبد زیباری در خصوص تاثیرات سفر و همکاری‌های دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق بیان داشت: ما این سفر را به منظور گسترش روابط دو جانبه به کشور ایران انجام دادیم و از آنجا که ایران و عراق دو کشور دوست و همسایه هستند باید روابط نزدیکی میان این دو کشور وجود داشته باشد.

وی افزود: وضعیت امنیت عراق در حال حاضر وضعیت خوبی است، اما چالش‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که امیدواریم نیروهای ارتش عراق با تاکیدی که بر حل مشکلات دارند بتوانند بر آنها فائق آیند.

رئیس ستاد ارتش عراق در پایان گفت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران کشوری توانمند در بسیاری از زمینه‌هاست با هدف تبادل نظر بین طرفین و گسترش همکاری‌های دو جانبه دیدار با فرمانده نیروی زمینی سپاه انجام شد.

گفتنی است رئیس ستاد عراق را در این سفر جمعی از فرماندهان ارشد نظامی عراق همراهی می‌کردند.