شبکه برق دامشهر جعفریه بلاتکلیف مانده است

مهندس سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات برق دامشهر جعفریه، از اجرای نصب ترانس و احداث شبکه توزیع برق در این منطقه خبر داد و افزود: به رغم اجرای این دو پروژه، پیمانکاران هر بخش نسبت به رفع اشکال فنی کار کوتاهی میکنند و تا اشکال فنی کار بر طرف نشود، برق رسانی به دامشهر کارشناسی و صحیح نیست.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم با تأکید بر این که جنس و نوع اجرای پروژه شبکه برق دامشهر مشکل دارد افزود: برای برق رسانی به دامشهر هیچ مشکلی وجود ندارد اما تا اشکال فنی کار برطرف نشود انتقال برق به این منطقه توجیه پذیر نیست.
رفع کامل مشکلات شبکه روشنایی و ولتاژ ضعیف بخش جعفرآباد
وی با اشاره به این که 500 میلیون تومان برای برق رسانی به شبکه روستایی بخش جعفرآباد اختصاص یافته است، گفت: بر اساس بند هفتم سفر استانی دور قبل، روستاهایی که از روشنایی کم و ولتاژ ضعیف برق رنج میبردند مشکلاتشان به طور کلی رفع شد و هیچ کدام از اهالی بخش جعفرآباد از نقص روشنایی و کاهش ولتاژ برق ناراضی نیستند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقهای استان قم تصریح کرد: با عدم تعهد پیمانکاران، شبکه برق دامشهر جعفریه قم به رغم اتمام کار، دچار اشکال فنی و بلاتکلیف است.
مهندس سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات برق دامشهر جعفریه، از اجرای نصب ترانس و احداث شبکه توزیع برق در این منطقه خبر داد و افزود: به رغم اجرای این دو پروژه، پیمانکاران هر بخش نسبت به رفع اشکال فنی کار کوتاهی میکنند و تا اشکال فنی کار بر طرف نشود، برق رسانی به دامشهر کارشناسی و صحیح نیست.
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