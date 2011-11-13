شبکه برق دامشهر جعفریه بلاتکلیف مانده است

مهندس سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات برق دامشهر جعفریه، از اجرای نصب ترانس و احداث شبکه توزیع برق در این منطقه خبر داد و افزود: به رغم اجرای این دو پروژه، پیمانکاران هر بخش نسبت به رفع اشکال فنی کار کوتاهی می‌کنند و تا اشکال فنی کار بر طرف نشود، برق رسانی به دامشهر کارشناسی و صحیح نیست.



مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم با تأکید بر این که جنس و نوع اجرای پروژه شبکه برق دامشهر مشکل دارد افزود: برای برق رسانی به دامشهر هیچ مشکلی وجود ندارد اما تا اشکال فنی کار برطرف نشود انتقال برق به این منطقه توجیه پذیر نیست.



رفع کامل مشکلات شبکه روشنایی و ولتاژ ضعیف بخش جعفرآباد



وی با اشاره به این که 500 میلیون تومان برای برق رسانی به شبکه روستایی بخش جعفرآباد اختصاص یافته است، گفت: بر اساس بند هفتم سفر استانی دور قبل، روستا‌هایی که از روشنایی کم و ولتاژ ضعیف برق رنج می‌بردند مشکلاتشان به طور کلی رفع شد و هیچ کدام از اهالی بخش جعفر‌آباد از نقص روشنایی و کاهش ولتاژ برق ناراضی نیستند.

