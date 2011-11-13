ضرب الاجل سه ماهه استاندارد سازی تعیین شد

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتراض شهروندان کلانشهر کرج در خصوص نامناسب بودن خدمات مراکز تفریحی- فرهنگی این شهر اظهار داشت: در پی اعتراض شهروندان بدلیل نامتناسب بودن هزینه های اخذ شده توسط این مراکز با خدماتی که ارائه می دهند، ضرب الاجلی سه ماه تعیین شد.

زودبین افزود: بر این اساس کلیه مراکز تفریحی- فرهنگی شهرستان کرج موظفند ظرف سه ماه نسبت به استاندارد سازی مراکز خود از نظر رفاهی، فنی و خدماتی اقدام کنند.

وی اذعان داشت: به عنوان نمونه شهروندان از نامناسب بودن سالنهای اجرای کنسرت در مواردی همچون نور، صدا، کمبود پارکینگ مناسب، نبود صندلی انتظار و... و ناهمخوانی آن با هزینه ای که بابت تهیه بلیط می پردازند، گله دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج با اشاره به ابلاغ این نامه به دستگاههای مختلف تصریح کرد: پس از پایان مهلت قانونی استانداری سازی، مجوزی هیچ فعالیتی به مراکز غیراستاندار داده نمی شود.

تبیلغات محیطی در کرج ساماندهی می شود

این مسئول همچنین با تاکید بر وضعیت نامناسب تبلیغات محیطی در کرج به تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگانی از ارشاد، شهرداری و فرمانداری اشاره کرد و عناون کرد: به زودی نابسامانیهای موجود در این بخش رفع خواهد شد.

زودبین افزود: این موضوع اهمیت زیادی دارد و با تهیه نقشه راه شاهد تغییراتی مثبت در این زمینه خواهیم بود.