طه نورالهی در گفتگو با مهر از انجام سرشماری خانوارهای غائب در دور روز آینده یعنی دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 آبان ماه جاری توسط ماموران سرشماری خبرداد.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در عین حال با بیان اینکه امروز آخرین روز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 است، افزود: با توجه به بارش های برف و باران به ویژه در استانهای شمالی، شمال غرب و تهران وقفه ای در انجام سرشماری ایجاد شد.

وی تصریح کرد: برخی از خانوارهای غائب تماس های تلفنی با مرکز آمار ایران داشته اند مبنی بر اینکه مورد سرشماری قرار نگرفته اند به همین دلیل با تمهیدات اندیشیده شده قرار است که فردا و پس فردا از خانورهایی که حضور نداشتند و به همین دلیل مورد سرشماری قرار نگرفتند سرشماری شود.

نورالهی با تاکید بر اینکه این امر به منزله تمدید فرصت سرشماری نیست، اظهارداشت: ماموران سرشماری حداقل یک بار برای انجام سرشماری به هر خانوار مراجعه کرده اند که برخی ها غائب بوده اند.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران مجبور است که بر اساس دستور العمل مربوطه از خانوارهای غائب سرشماری کند و ماموران دوباره به آنها مراجعه خواهند کرد.

وی بیان کرد: سرشماری در تعدادی از استانهای کشور به اتمام رسیده و اطلاعات مربوطه در سامانه بارگذاری شده است و اطلاعات اولیه برای داده های آماری دسته بندی شده است.

نورالهی در مورد تعداد غائبین گفت: به نظر می رسد که با توجه به اینکه پایان مهلت سرشماری در پایان وقت روز جاری است، غائبین در سرشماری به حدود 5 درصد از جمعیت کشور برسد، زیرا بر اساس محاسبات استانی در هر روز ماموران سرشماری حدود 4.1 درصد از جمعیت کشور را سرشماری می کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته برای بارش مجدد در کشور در روزهای آتی، امید است که انجام سرشماری از خانوارهای غائب در دور روز آینده با موفقیت به اتمام برسد.

گفتنی است، انجام سرشماری توسط مرکز آمار ایران از روز 2 تا 22 آبانماه جاری در سراسر کشور انجام می شود.